Oplæsningsaften: Holger Drachmann og hans søster Ernas forhold livet igennem

Kolding: 11. september kl. 18.30 på KUC er der mulighed for at opleve Pia Sigmund, som er en del af Drachmann-familien, give et indblik i Holger Drachmanns liv, gøren og laden.

Pia Sigmund vil give publikum en forståelse for, hvordan Holger Drachmanns familieforhold var, specielt forholdet til søsteren Erna Juel-Hansen.

Erna og Holger blev født med kun 18 måneders mellemrum og stod hinanden meget nært, især i barndommen. Erna Juel-Hansen grundlagde den første børnehave i Danmark, det første institut for pige- og kvindegymnastik, hun var forfatter og journalist, og så kæmpede hun for, at kvinder skulle lære at cykle.

Pia Sigmund er forfatter og historiker, og hun har blandt andet skrevet bogen "Holger Drachmann In America", samt biografien om Holger Drachmanns søster Erna Juel-Hansen, "Oldemor Erna. En beretning om en pioner og hendes tid".