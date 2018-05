Remi Mandrup Cazelles brænder for at lave mad. Det fandt han ud af, da han boede på Tagkærgaard, der er et opholdssted for unge med misbrug. Det tog ham lang tid at blive clean, men det lykkedes, og han er kommet i lære som kok på Tyrstrup Kro. Remi drømmer om at arbejde på Michelin-restauranter i København og i Frankrig, hvor han er født. Det kan han sagtens, mener Lars Kuijt, der er køkkenchef på Tyrstrup Kro. Foto: Søren Gylling