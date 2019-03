Opførelsen af kæmpe havecenter trækker ud: Der går år, inden vi åbner i Kolding

I foråret 2016 fortalte direktør og ejer af Plantorama, Peter Vang Christensen, at kæden i løbet af 2017 eller 2018 ville åbne et havecenter på 12.000 kvadratmeter lige syd for Kolding Storcenter på Skovvangen. Men hensynet til vandsalamandere og frøer, der skal flyttes over i en nyanlagt sø, betyder, at der går flere år inden havecentret slår dørene op. Arkivfoto: Jacob Schultz

Etableringen af en ny sø og hensynet til vandsalamandere og frøer betyder, at der går år før, at Plantorama kan slå dørene op til et havecenter på 12.000 kvadratmeter i Kolding. Konkurrencen fra Billigblomst ændrer ikke planerne, lyder det fra direktøren i Plantorama.

Kolding: I foråret 2016 præsenterede Plantorama planerne om at åbne et havecentre i Kolding klos op ad Kolding Storcenter. Dengang var planen at slå dørene op i 2017 eller 2018 til et havecenter på cirka 12.000 kvadratmeter på Skovvangen. Men hensynet til vandsalamandere og frøer forsinker projektet. Lokalplanen ligger klar, og Plantorama har fået dispensation til at flytte søen på grunden, og samtidig flytte vandsalamanderne og frøer med. - Nu har vi fældet træerne på grunden, og nu har vi et bedre overblik. Næste fase er at flytte søen, som bliver væsentlig større end den, der på grunden i dag. Det går der nok et par år med. Vi har et rådgivningsfirma med i den her fase, så det hele foregår, som det skal. Der er nemlig mange tidsfrister i forhold til, hvornår vi må gøre tingene. Der er blandt andet nogle hensyn i forhold til yngleperioder. Vi skal passe godt på naturen, siger Peter Vang Christensen. Når den nye sø er anlagt, skal man "flytte" vandsalamander og frøer til den nye sø, som bliver en del af det, som direktøren kalder et oplevelsescenter. Det er fortsat entreprenør Bjarne Adsbøll, der ejer grunden på cirka 46.000 kvadratmeter, og så har Plantorama indgået en betinget købsaftale med entreprenøren.

Kort om Plantorama Plantorama er en dansk familievirksomhed, hvor det første havecenter blev grundlagt tilbage i 1987 i Egå ved Århus med et sortiment af stueplanter. I dag spænder Plantoramas sortiment vidt. Virksomheden sælger haveplanter og stueplanter, jord og gødning, havekrukker og skjulere, brugskunst og boliginteriør samt dyretilbehør og levende dyr.

Foto: Foto: Jacob Schultz Arkivfoto: Jacob Schultz

Vi giver en oplevelse Plantorama har netop åbnet sit havecenter nummer 11 i rækken i Egå. Centret indeholder blandt andet en café med 139 siddepladser, et dyrecenter og et legeland. - Jeg er selvfølgelig utålmodig i forhold til Kolding, men tingene skal foregå efter bogen, så der går altså nogle år, inden vi kan åbne døren i Kolding. Men det er vilkårene, vi må arbejde under. Vi har så arbejdet med andre projekter, blandt andet det i Egå, hvor vi har lavet et nyt oplevelsescenter, siger Peter Van Christensen. Billigblomst kommer til Kolding. Hvad betyder det for jeres planer? - Det betyder ikke noget. Vi satser på at skabe et oplevelsescenter i Kolding på små 12.000 kvadratmeter. Vi ligger også ved siden af Billigblomst andre steder i landet, så det har ikke ændret noget, at de åbner i Kolding. Har det ikke fået interesse for at åbne i Kolding til at dale, at Billigblomst åbner i Kolding? - Nej. Sortimentet er meget forskelligt. Vi driver også vores butikker på en anden måde. Vi skal give folk en oplevelse, når de handler i Plantorama, siger Peter Vang Christensen.

Foto: Foto: Jacob Schultz Arkivfoto: Jacob Schultz