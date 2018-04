Opera mellem turbiner på det gamle Harte vandkraftværk

Kolding: Der er mulighed for at høre opera i højst usædvanlige omgivelser, når Harteværket lørdag 19. maj kl. 15 holder koncert i den gamle turbinehal. Ved intimkoncerten i det rustikke vandkraftværk underholder bassanger Jakob Zethner med sang og anekdoter. Han bliver akkompagneret af pianist Peter Møllerhøj. - Sidste år havde vi jazzkoncert i turbinehallen. Det var en stor succes med fuldt hus og glade gæster. I år laver vi noget tilsvarende, nu blot med opera på plakaten, siger projektchef for Harteværket, Cecilie Røner, i en pressemeddelelse. Jakob Zethner turnerer i øjeblikket landet rundt med musicalen Chess, men har optrådt på operascener i England, Danmark, Tyskland, Norge, Sverige, Italien og Frankrig. På Den Jyske Opera har Jakob Zethner haft en lang række solistroller. Både sanger, pianist og publikum kommer til at sidde helt nede ved maskinerne, og det kan være en god idé at medbringe en varm trøje. Billetter kan købes på Harteværkets hjemmeside.