Opdaget ved et tilfælde: Sfo'er må ikke lade elever spille Playstation og Wii

Sfo-leder i Sdr. Vang Sfo, Finn de Place, ærgrer sig sammen med Ebbe, William, Samuel, Adam og Charlie fra 2. og 3. klasse over, at reglerne betyder, at sfo'en ikke må lade børnene spille konsolspil. Finn de Place overvejer dog, om sfo'en skal investere i dyre udgaver med licens af de fem-seks mest populære konsolspil i sfo'en. Foto: Søren Gylling

Ved et tilfælde er man i Kolding Kommune blevet opmærksom på, at det i de fleste tilfælde er ulovligt, når sfo'er lader elever spille konsolspil. Det har fået flere sfo'er til at gemme spillene væk.

Kolding: Populære konsolspil som for eksempel Fifa og Just Dance er i de seneste par uger blevet pakket væk i flere sfo'er i Kolding Kommune. Det sker efter, at man i Kolding Kommune er blevet opmærksom på, at de fleste af de populære spil kun må bruges til personlig brug og ikke må bruges i institutioner. Det er kun, hvis spilproducenterne i materialet, der ligger sammen med spillene, udtrykkeligt giver lov til at anvende spillene i for eksempel skoler og institutioner, at de lovligt kan bruges der. Reglerne blev opdaget i forbindelse med, at Kommunernes Landsforening har indgået en ny filmaftale om fremvisning af film på landets skoler. Den nye aftale betyder, at skoler fremover betragtes som offentlige steder, når der skal vises film, og reglerne strammes for, hvilke film skolerne må vise lovligt. Da disse regler blev kommunikeret ud til skolerne, vendte en sfo tilbage og spurgte til reglerne for de konsolspil, som de fleste sfo'er stiller til rådighed for børnene. Efter at have konsulteret en juridisk ekspert, har man fra kommunens side oplyst alle sfo'er om, at de kun må bruge spil, hvor spilproducenten giver lov til brug i skoler.

Juridisk vurdering Kolding Kommune har haft den juridiske rådgiver for Udvalget til Beskyttelse af Videnskabeligt Arbejde til at vurdere sagen om spil i sfo'erne.Han har skrevet følgende til Camilla Johansen fra Pædagogisk Center: "Jeg kan sige, at efter min opfattelse er det overvejende sandsynligt, at det vil være i strid med spilproducenternes ophavsret, hvis spillene stilles til rådighed for eleverne i en skole eller sfo til brug i frikvarterer og lignende. I første omgang vil jeg anbefale, at du tjekker de bestemmelser, som står i den licensaftale (end user license agreement), som følger med spillet. Hvis spilproducenten her udtrykkeligt tillader den brug, som du har i tankerne, vil det være bindende for vedkommende. Hvis ikke det er tilfældet, vil jeg råde dig til at tage kontakt med spilproducenten og høre, om det er noget, de vil tillade og i givet fald på hvilke betingelser."

Ikke i klemme Sfo'erne køber typisk spil til Playstation, Wii eller X-box i helt almindelige butikker, og disse spil er typisk kun beregnet til privat brug. Sfo-konsulent i Kolding Kommune, Gert Mølgaard, oplyser, at samtlige sfo'er i kommunen har fået besked om reglerne, og at han forventer, at de dropper brugen af spillene, hvis det viser sig, at spillene ikke er beregnet til skolebrug. Eltang Sfo og Sdr. Vang Sfo er nogle af de sfo'er, der foreløbig har pakket spillene væk. I Eltang plejede de kun at være fremme om fredagen, mens Sdr. Vang plejede at stille dem til rådighed de fleste dage. - Vi skal ikke have fingrene i klemme, så hvis vi ikke må bruge spillene offentligt, så er det væk. Men jeg synes, det er en skam, siger sfo-leder Finn de Place.

Overvej andre aktiviteter Gert Mølgaard og lederen af kommunens pædagogiske center, Camilla Johansen, forklarer, at sfo'erne ikke behøver helt at opgive de populære spil. Det vil nemlig være muligt at købe det med de fornødne licenser til at bruge dem i sfo- og skoleregi gennem pædagogisk center. Men det vil i givet fald være til en noget anden pris, end sfo'erne normalt giver for spillene. Gert Mølgaard og Camilla Johansen vurderer, at et enkelt konsolspil vil koste cirka 1500-2000 kroner. - Det er en betragtelig udgift, så man bør tage en pædagogisk diskussion om, det er et spil man vil investere i. Vi lever i en tid, hvor børn spiller meget derhjemme, så det her kunne også være afsæt til, at man gør noget andet. Man kan sagtens lave andre pædagogiske aktiviteter med høj kvalitet, siger Gert Mølgaard. Er det rimeligt, at en sfo bruger for eksempel 4000 kroner på to spil? - Hvis de har rimelige argumenter for det, er det i orden. Men det er store beløb, så jeg håber, de tager et pædagogisk ansvar og laver en vurdering, så det ikke bare er tankeløs virksomhed. Personligt ville jeg nok overveje, om det var det, jeg ville bruge pengene på i en sfo, for man kan få mange andre muligheder for fede aktiviteter for de penge, siger Gert Mølgaard.