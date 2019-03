Kolding: To mænd blev torsdag varetægtsfængslet i fire uger efter et grundlovsforhør i Kolding. Mændene er sigtet for at have opbevaret 45 kilo hash med henblik på videresalg.

De 45 kilo hash er fundet på et sted i Kolding, og ifølge sigtelsen havde de to sigtede tænkt sig at sælge de mange kilo hash videre. Mændene er født i henholdsvis 1965 og 1973.

Grundlovsforhøret foregik bag lukkede døre.