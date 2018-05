Op mod 100 nye designere udstiller på Innovationsfabrikken

Kolding: Den 2.-3. juni lægger IBC Innovationsfabrikken i Kolding for anden gang ramme til Upcomers Designmarked, der er en markedsplatform for nye designere.

Udover nye og tidligere udstillere vil de besøgende også kunne møde en række udvalgte, unge designspirer mellem 8 og 18 år, som får tilbudt en gratis stand.

For at give publikum en ny oplevelse ved hvert nyt marked, er der hver gang nye udstillere med. Denne gang er 40 af de cirka 90 udstillere med på Upcomers for første gang. For første gang kan der i år også opleves tyske udstillere på Upcomers Designmarked. Det sker i et samarbejde med Design Week Kolding og de tyske samarbejdspartnere i Interreg. A-projektet "VekselWirk", der har fokus på at støtte og udvikle iværksætteri, innovation og kreative virksomheder i Kiel, Lübeck, Roskilde og Kolding. Upcomers Designmarked er åbent begge dage kl. 10-16 på IBC Innovationsfabrikken i Kolding.