Onkel Bents demens får Daniel til at bakke op om støttebal

- Jeg har altid gerne villet gøre en forskel. Min onkel Bent er dement, og det var med ham i tankerne, at jeg straks sagde ja til at lægge personale og sal til, da Karina Jensen fra orkestret Musikpaletten foreslog et støttebal, fortæller Daniel Carstensen, der driver Vamdrup Event & Partyland.

Lørdag den 22. september holdes et dansebal til fordel for Alzheimerforeningen i Vamdrup Event & Partyland på adressen Nørregade 15 i Vamdrup. Hele overskuddet doneres. Alle er velkomne. Bindende tilmelding til Daniel Carstensen på telefon 2152 9020.

Synger med

Når Daniel Carstensen spiller numre af John Mogensen eller Kim Larsen, så vækker det noget i onklen. Han bliver glad og kan sommetider synge med.

- Det er folk som min onkel, jeg gerne vil hjælpe med støtteballet.

Ballet lørdag den 22. september begynder med spisning klokken 17.30. Mørbradgryde og entré koster i alt 100 kroner. Hvis man ikke vil spise med, koster det 50 kroner at komme ind til ballet. Musikerne i Musikpaletten og personalet arbejder gratis, og hele aftenens overskud doneres. Musikpalettens repertoire spænderover alt fra dansktop til The Beatles.

- Alle er velkomne til ballet, og jeg er meget spændt på, hvor mange vi bliver, og hvor mange penge vi kan skaffe. Vi planlægger, at dansen stopper klokken 22.30, men det handler om at give gæsterne en god aften. Kommer der mange, og vil de hygge sig, så fortsætter vi selvfølgelig efter 22.30, forklarer Daniel Carstensen.

Han åbnede Vamdrup Event & Partyland i januar.

- Det er til udlejning, og jeg står også selv for arrangementer, men det tager tid at starte op. Antallet af gæster svinger helt vildt. Nogle gange kommer der 100, andre gange kun 15. Jeg håber, at ballet den 22. september kan være med til, at nye gæster kan se, at det er et hyggeligt sted, vi har fået indrettet i det tidligere bowlingcenter.