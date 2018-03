Ondskab fra Claes Bang

Kolding: Den danske skuespiller Claes Bang kan opleves i en uhyggelig monolog, når han søndag 25. marts kl. 16 gæster Godset. Her vil han fremføre "Evil", som er baseret på Jan Guillous bog af samme navn.

"Ondskaben" er Jan Guillous personlige og rystende beretning om de forfærdelige mishandlinger, han var udsat for som barn og ung. Bogen udkom i 1981 og bygger på forfatterens ungdomsoplevelser som offer for en hårdtslående far og mødet med det brutale "kammeratopdragelsessystem" på kostskolen.

Monologen sætter fokus på, om man bliver ond ved at blive behandlet ondt? Og om man kan tåle daglig straf og ydmygelse og stadig opretholde godhed?

Claes Bang har længe været en populær skuespiller herhjemme, men nu har han også for alvor fået international opmærksomhed. I december 2017 kulminerede det, da han vandt en European Film Award for bedste mandlige hovedrolle for sin præstation i filmen "The Square", der også vandt Guldpalmen i Cannes.

