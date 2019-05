Omkring 2300 børn og voksne i ghetto-område må leve i usikkerhed om deres bolig skal fjernes

Repræsentantskaberne for de almene boliger i Skovparken og på Skovvejen stemte ja til den udviklingsplan, der indebærer, at 243 boliger skal rives ned. Loven kræver ændringerne, fordi området står på listen med landets hårde ghettoer.

Den holdning har Benny Rasmussen, der er formand for AABs bestyrelse i boligområdet Skovparken, også give udtryk for i avisen.

- Jeg har mærket en større og større skepsis, og den går primært på, hvor de mennesker, der med udviklingsplanen mister deres bolig, skal bo. Alligevel sagde vores repræsentantskab ja ud fra den holdning, at det er bedre at være med til at præge udviklingen end at sætte sig uden for indflydelse, forklarer Morten Køhlert, der er forretningsfører i Boligselskabet Kolding.

Kolding: Skepsissen og panderynkerne er der stadig. Alligevel sagde medlemmerne af repræsentantskaberne fra AAB og Boligselskabet Kolding enstemmigt ja til den udviklingsplan, der vil skære antallet af almene familieboliger ned fra 944 til 465 i Skovparken-Skovvejen. Baggrunden er, at Folketinget har vedtaget en lov, der kræver, at der højest må være 40 procent almene familieboliger i områder, der som Skovparken-Skovvejen står på listen over landets hårde ghettoområder.

Repræsentantskaberne for AAB og Boligselskabet Kolding har sagt ja til udviklingsplanen for Skovparken-Skovvejen. To deltagere i mødet hos AAB stemte blankt, men ingen sagde nej. Hos Boligselskabet Kolding sagde alle ja. Udviklingsplanen skal behandles på et byrådsmøde, inden den sendes til godkendelse i Transport- Bygnings- og Boligministeriet. Nu er 87 procent af boligerne i Skovparken-Skovvejen almene familieboliger. En ny lov kræver, at det tal bringes ned på 40 procent, fordi det lokale boligområde står på listen med landets hårde ghettoer.

Beboere er gidsler

Fremgangsmåden på begge repræsentantskabsmøder var, at udviklingsplanen blev gennemgået, så deltagerne kunne høre om de tanker, der lå bag. Deltagerne havde også mulighed for at stille spørgsmål.

- Vores repræsentantskab mener, at kommunen bør give os mulighed for at bygge nye boliger, når lovgivningen tvinger os til at reducere antallet af familieboliger på Skovvejen så drastisk, siger Morten Køhlert.

Per Nielsen, der er direktør i AAB Kolding, fortæller, at genhusning også blev set som en udfordring i Skovparken.

- Nogle af de mennesker, der har boet her i mange år, bliver i den her situation taget som gidsler, for det kan være at de skal flytte om fem eller til år. Jeg kan godt forstå, at det giver søvnløse nætter. Det mest frustrerende er, at vi ikke kan give de her beboere et svar på det spørgsmål, der optager dem aller mest. Nemlig: "Hvad skal der ske med min bolig?" og "Hvornår skal det ske?" Det er ikke i orden, men vi har ikke en liste over, hvor der skal rives ned og fjernes boliger. Udviklingsplanen er et skitseforslag. Hvordan det bliver i den sidste ende, er der ingen, der ved, siger Per Nielsen.

Per Nielsen tror på, at Skovparken-Skovvejen i 2021 eller 2022 kommer af ghettolisten.

Som betingelserne er nu, får det ingen betydning for kvarterets placering på ghettolisten.

- Men vi holder fast i bordkanten, og jeg tror på, at fornuften sejrer, så vi ikke kommer til at gennemføre hele udviklingsplanen, siger Per Nielsen.