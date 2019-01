Omfartsvej ved Nr. Bjert skal undersøges nærmere

Kolding: Nu sætter Koldings politikere en million kroner af til at få undersøgt, hvordan en omfartsvej uden om Nr. Bjert vil påvirke omgivelserne.

Den såkaldte miljøkonsekvensredegørelse eller VVM-undersøgelse iværksættes i forbindelse med planerne om, at der skal bygges en seniorby med et friplejehjem, et seniorbofællesskab og yderligere boliger til ældre ved Sletteskovvej i Nr. Bjert.

Omfartsvejen blev ellers lagt i skuffen på ubestemt tid sidste sommer. Dengang var forklaringen, at fordelene ved en omfartsvej ikke står mål med udgifterne, som vil løbe op i mellem 52 og 70 millioner kroner.

Men nu tager politikerne altså alligevel det næste omend forsigtige skridt i retningen mod en omfartsvej.

- Nu sætter vi processen i gang, selvom det ikke er ensbetydende med at love, at vejen også kommer.

- Men vi ved jo, at Haderslev Stift har sagt, at der vil komme indsigelser derfra, hvis der sker mere udvikling uden at aflaste trafikken gennem Nr. Bjert og ved kirkens nærområde, og det gør der nu. Der vil også komme andre udviklingsområder omkring Nr. Bjert i spil, som gør en omfartsvej nødvendig, forklarer borgmester Jørn Pedersen (V).