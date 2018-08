Ole ser ikke sig selv som overkvalificeret til vikarjobs

- Som jobsøger har du kun en vare at holde frisk, og det er dig selv. Jeg synes, at vikarjobs er en chance til at komme ud og møde en ny arbejdsplads og nye mennesker. Du lærer altid noget, og det giver energi. Det vigtigste er, at du ikke går i stå som ledig, siger Ole Hallum Holst, der har været en del af Kolding Kommunes vikarjobklub for seniorer. Privatfoto