Olaf Kristensen skal være leder på ny skole i Sønder Bjert

Varde/Kolding: Olaf Kristensen stopper per 1. august som forstander for Produktionsskolen Varde. I stedet bliver han leder af en ny uddannelse i Kolding. Olaf Kristensen var en del af den midlertidige ledelse af den kommende FGU Vest, der dækker skoler i Varde, Esbjerg og Ribe, og han havde regnet med at fortsætte på FGU Vest. Men så blev der opslået en stilling som skoleleder for den nye FGU-skole i Kolding, som ligger tæt på Sønder Bjert, hvor han bor.

- At spare to timer i bilen hver dag ser jeg lidt frem til, siger han.

- Der er også noget historik i det, for jeg har været ansat på produktionsskolen i Kolding, som nu kommer til at hedde FGU Kolding, tidligere i otte år fra 1995-2003. Så det er også en skole, der har en stor plads i mit hjerte, siger han.

Tidspunktet er ikke tilfældigt, da produktionsskolerne ophører med at eksistere 1. august. I stedet bliver de sammenlagt med andre uddannelser og omdannet til FGU - forberedende grunduddannelser.

Olaf Kristensen er 61 år, er gift med Mette, har fire voksne børn, seks børnebørn "og en hjemmeboende hund", som han selv siger.