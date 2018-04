Oktoberfestens fremtid er stadig usikker

Det står endnu hen i det uvisse, om Kolding får en oktoberfest i år. Formanden for festen erkender, at man nærmer sig deadline for at påbegynde arrangeringen af festen.

Ib Madsen, formand for FOCA, har oplyst til både kommunen og JydskeVestkysten, at man stadig mangler nogle bilag fra leverandører.

Sidste år lånte Oktoberfesten grusarealet ved Kolding Stadion af kommunen. En af betingelserne for lånet var, at man afleverede et endeligt regnskab til Kolding Kommune. Men det regnskab har man trods flere rykkere endnu ikke modtaget, oplyser fritidschef Kurt Smidt.

Kolding: Er du tilhænger af oktoberfester, er det meget muligt, at du i år må drage til en anden by for at få lysten stillet. Oktoberfesten i Kolding hænger i en tynd tråd. Regnskabet fra sidste års fest er efter seks måneder stadig ikke færdiggjort, og foreningen FOCA, der står bag festen, har ikke en lokation for årets oktoberfest.

Dalby GF fortalte sidste år, at foreningen ikke mener, den har fået kompensation som aftalt for hjælp til festen i 2015 og 2016. Dalby mener, man har 85.000 kroner til gode.Oktoberfesten mener, foreningen kun skulle have penge i tilfælde af et overskud, og da festerne ikke har givet overskud, har Dalby ikke fået nogen penge.

Deadline nærmer sig

Oktoberfesten var sidste år i fare for aflysning på grund af manglende billetsalg, og den manglende interesse betød, at man måtte forhandle flere leverandører ned i pris.

Efter festen fortalte Enoch Show Production, der leverede alt fra telte til toiletter, at man stadig manglede at få 130.000 kroner, hvilket var over halvdelen af den aftalte pris. Medejer af selskabet, Søren Stoklund, fortalte, at man ikke stillede op i 2018, medmindre man fik aftalte penge.

Ib Madsen fortæller, at der nu er afregnet med Enoch Show Production, men at de ikke har planlagt at være en del af en eventuel 2018-fest. Ib Madsen mener dog ikke, det bliver et problem at finde et andet sted at leje telt.

Anderledes problematisk forholder det sig med en lokation. Arealet ved Kolding Stadion er ikke i spil, blandt andet fordi en kunstgræsbane kommer i vejen.

- Jeg ved, at det var det sidste mulige kommunale areal. En af udfordringerne er, at vi skal alliere os med private virksomheder, der eventuelt har store arealer, siger Ib Madsen, der ikke ved, om der kommer en fest i år.

Men hvis man skal lave en fest, har FOCA travlt.

- Vi er ved at nærme os deadline for, hvornår der skal besluttes noget. Det er inden for de næste par måneder, ellers er det for sent at arrangere, siger Ib Madsen.