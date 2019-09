Oktoberfesten er død: Tyrolerfest står klar til at tage over

Kolding: Den traditionsrige oktoberfest i Kolding, som de seneste år har levet et omskifteligt liv med festplads på både havnen og ved Kolding Stadion, kommer ikke op at stå i år. Men det betyder ikke, at festglade folk nu må lade lederhosen og dirndl ligge i skabet, for som alternativ er der opstået en Tyrolerfest Kolding, som foregår i Parkhallen lørdag 28. september.

Det er Finn Slemming, som har stablet den nye fest på benene. Han driver et festudlejningsfirma og har mange års erfaring med at lave forskellige fester.

- Jeg undersøgte muligheden for at købe oktoberfesten, så jeg kunne fortsætte den, men jeg har i stedet besluttet at starte helt forfra med et nyt navn, forklarer Finn Slemming, som også har droppet at rejse et stort telt til at huse festen.

I stedet har han booket Parkhallen, hvor der bliver plads til 600 festglade gæster.