Officiel indvielse: Låsbyhøj åbner som nyt sundhedshus

Et nyt samarbejde mellem Kolding Kommune og Region Syddanmark skal skabe en bedre behandling for borgere med psykisk sygdom, misbrug eller udsathed. Samarbejdet skal foregå i det nye sundhedshus Låsbyhøj, hvor regionale og kommunale tilbud er samlet under et tag. Officiel indvielse mandag.

Kolding: Låsbyhøj i Kolding indvies mandag 17. juni som nyt sundhedshus. Indvielsen finder sted kl. 10 på Nørregade 1. Ved indvielsen vil der være taler fra blandt andet regionsrådsformand Stephanie Lose (V) og Koldings borgmester Jørn Pedersen (V). Der vil være fokus på, hvordan Låsbyhøj kommer til at bidrage til et mere smidigt samarbejde på tværs af tilbud og sektorer. Låsbyhøj kommer til at indeholde den regionale Lokalpsykiatri Kolding samt seks kommunale tilbud: Socialpsykiatrien, Alkohol- og Stofbehandling, Ungekontakten, Børnefamiliehuset samt det sociale behandlingstilbud Revanche. Låsbyhøj er indrettet mindre klinisk i et forsøg på at skabe mere hjemlige rammer. Det er gjort for at skabe trygge omgivelser for borgerne. Bygningen er gjort lys og åben, så der er frit udsyn til naturen, og der er bygget en indre gårdhave, som gør det lettere at komme rundt i bygningen.

Fordel for alle Koldings borgmester Jørn Pedersen er overbevist om, at det bliver en fordel for alle, at de kommunale og regionale funktioner samles i et hus. - Det bliver nemmere at udnytte de forskellige faglige kompetencer mere optimalt, og derfor kan borgerne få en meget tydelig og overskuelig hjælp, fordi vi får større indsigt i hinandens tilbud. Samtidig giver det medarbejderne mulighed for en fælles faglig udvikling, siger Jørn Pedersen i en pressemeddelelse. Finansieringen af det nye Låsbyhøj er blandt andet sket med hjælp af A.P. Møller Fonden, som har doneret 10 millioner kroner til projektet.