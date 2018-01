Offer for omfattende graffitihærværk: Det er meningsløst

Kolding: Meningsløst. Ren hærværk. Helt uden fornuft.

Disse ord sætter Knud Erik Juhl på bølgen af graffitihærværk, der nytårsnat ramte villakvartererne Apotekervænget og Frejasvej. Hærværket omfatter både biler, campingvogne, autocampere, murværk og garager. Selv et skilt med en af sidevejenes husnumre har fået en omgang. Politiet har fået syv anmeldelser, men de forventer flere, fortalte vagtchef Flemming Lau mandag eftermiddag.

- Hvad skal jeg næsten tænke om det? Det er jo drengestreger. Det er træls, hvis jeg skal sige det på godt jysk, siger Knud Erik Juhl.

Han og konen kom hjem fra nytårsfest ved 2-tiden. På det tidspunkt var der ikke sprayet med graffiti hos hverken familien Juhl eller naboerne. Da Knud Erik Juhl vågnede nytårsmorgen, kunne han dog konstatere, at der havde været graffitimalere på spil. Ukendte gerningsmænd havde malet på bagenden af hans autocamper.

- De er gået efter de hvide biler og overflader. Det er planlagt hærværk. Det er ikke noget, de har gjort impulsivt, for de har jo været ude og skaffe spraydåserne. De er gået fra den ene ende af vejen til den anden og har taget husene et efter et. Vi har ikke set den slags hærværk i ti år, normalt er det her et stille boligområde, siger Knud Erik Juhl.