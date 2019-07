Østkyst Hustlers lover fest ved Sommer ved Søen

Kolding: Sommer ved Søens trofaste publikum kan godt forvente at få selskab af en masse andre gæster, når de tre hiphop-pionerer Jazzy H, Bossy Bo og Nikolaj Peyk, som tilsammen udgør Østkyst Hustlers, dukker op på scenen torsdag 25. juli. Med sig har de et groovy funkorkester, som sikrer den helt rigtige stemning til klassikere som; Han får for lidt, Håbløs og Hustlerstil. Kort sagt er der i den grad lagt op til en gedigen fest foran scenen. Og hos Musik Kolding glæder man sig da også over at kunne præsentere trioen, der havde sin storhedstid i 90'erne.

- Da de dukkede op som en mulighed, var det bare; ja, selvfølgelig skal vi da have dem på programmet. Det her er en koncert, som kommer til at trække rigtig mange publikummer, forudser Lise Jelsbak fra MusikKolding.

Derfor bliver det heller ikke muligt at sidde ned på koncertpladsen ved Slotssøbadet, som åbner kl. 18. Koncerten starter kl. 19. Der er gratis adgang, men man støtter arrangementet ved at købe sine drikkevarer på koncertpladsen.