Ønske til ti millioner: Vil have tunnel under jernbanen i Vamdrup

I næste uge holder Kolding Kommune og Vamdrup Byforum et møde med Banedanmark. På dagsordenen er et lokalt ønske om at lave en gang- og cykeltunnel under jernbanen. Den skal forbinde byen bedre.

- Tunnellen vil skabe en mere sikker skolevej for de små cyklister, og den vil gøre det mere attraktivt at bo på begge sider af jernbanen. Dem fra den nordlige side vil få en lettere og mere spændende adgang til Kinotorvet og det grønne strøg ud mod Margrethelund, som vi er ved at få lavet i området.

Vamdrup: Om en årrække får cyklister og fodgængere måske mulighed for at passere jernbanen ad en nyanlagt tunnel, som skal forbinde den nordlige del af Vamdrup med den sydlige.

Mange hensyn at tage

Planerne om en ny tunnel er på dagsordenen, når Vamdrup Byforum og Kolding Kommune i næste uge mødes med Banedanmark.

Her bliver man præsenteret for, hvordan en tunnel rent teknisk vil kunne gennemføres. Blandt andet kan man ikke blot forlænge Parcelvej, for så vil tunnellen ramle direkte ind i en mast ved jernbanen. Vejen er altså nødt til at slå et sving, så den passerer under jernbanen midt mellem to master langs banen.

- Der er mange tekniske hensyn at tage. Der er også mange forhold, som handler om, at byggeriet undervejs får indflydelse på trafikken af både gods og passagerer. Det vil kræve en del forberedelse hos Banedanmark, så vi har fået at vide allerede, at hvis vi kommer med en ansøgning, så kan der godt gå mellem to og fire år, inden arbejdet rent faktisk kan begynde, siger Helge Paulin.