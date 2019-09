Økonomikaos fortsætter i Kolding: Kulegravning afslører endnu større hul i kassen

Målet var at finde ud af, om de tidligere udmeldte tal om forvaltningens økonomi holdt stik, eller om der gemte sig ubehagelige overraskelser, som ikke var kommet frem under den tidligere direktør.

Udsigten til et endnu større budgetskred er kommet frem, efter at den tidligere socialdirektør Lars Rasmussen fratrådte for godt en måned siden, og den tidligere økonomichef i socialforvaltningen gik samme vej.

- Det var slemt nok før på socialområdet, men det her forværrer jo årsresultatet. Vi har undervejs tænkt, om vi kunne regne med de tal og det forbrug, vi fik at vide fra den forvaltning, og man må sige, at virkeligheden har ændret sig nogle gange i det her forløb mildt sagt, siger borgmester Jørn Pedersen (V).

Og det viser sig nu, at der er fundet ekstra budgetoverskridelser på 10,2 millioner kroner på socialudvalgets område, mens overskridelsen på socialøkonomi-, handicap- og hjælpemiddelområdet viser sig at være 3,1 millioner kroner større end hidtil kendt.

Svesken på disken

Han ønsker ikke at kommentere den tidligere ledelses arbejde i socialforvaltningen, men peger blot på, at det var fornuftigt, da man efter ledelsens fratrædelse bad embedsmændene om at grave sig til bunds i økonomien på socialområdet.

- Vi ville have svesken på disken og vide, hvordan det stod til. Det her viser, at det var et rigtigt fokus at have, ligesom det også viser, at det var rigtigt med en ny start, siger Jørn Pedersen.

For lidt over en måned siden forventede man, at det samlede overforbrug på socialområdet for 2018 og 2019 ville lande på 64,8 millioner kroner. Med de nye tal ser budgetoverskridelsen på området nu ud til at lande på 78 millioner kroner.