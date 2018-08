Økonomidirektøren i Ewii er stoppet: Tid til yngre kræfter

Kolding: Formanden for Ewii-koncernen, Jørn Limann, fik beskeden inden sommerferien, og nu har koncernen også offentliggjort beslutningen om, at økonomidirektør Jens Chr. Sørensen, 62 år, er stoppet i energikoncernen efter 11,5 år.

- Vi har talt med ham om, hvornår han gerne vil stoppe. Det er meget naturligt, når man kommer op i hans alder, og der har han så meddelte, at han gerne vil smutte nu, siger Jørn Limann, der er formand for Ewii.

Formanden havde gerne set, at han blev lidt længere på posten, og formanden har hen over sommeren opfordret Jens Chr. Sørensen til at revurdere sin beslutning.

- Der er ikke noget panik. Han har gjort sine ting færdig, og han har tilbudt at hjælpe på konsulentbasis, hvis der er brug for det. Det trækker vi på, hvis det bliver nødvendigt, siger Jørn Limann, der understreger, at han har stor forståelse for, at direktøren har valgt at forlade sin stilling.

- Vi har gang i et større strategiarbejde, hvor han også sidder med. Men det bliver lidt fjollet, når han ikke skal være med til at implementere stragtegien. Jeg tror nok, at jeg havde gjort det samme, siger Jørn Limann.