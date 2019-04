Økonomidirektør gik fra Ewii med 10,7 millioner kroner

Kolding: I sommeren 2017 blev topchef i Ewii Knud Steen Larsen fyret, og han fik et gyldent håndtryk på 20 millioner kroner. Og da den tidligere økonomidirektør, Jens Chr. Sørensen, i midten af 2018 valgte at stoppe, kunne han tage 10,7 millioner kroner med efter samlet 11 et halvt år i energikoncernen.

Fratrædelsesgodtgørelsen til økonomichefen fremgår af det seneste regnskab for Ewii, der blev offentliggjort fredag. Et regnskab der viste et underskud på 204 millioner kroner.

Daværende bestyrelsesformand, Jørn Limann, opfordrede økonomidirektøren til at revurdere sin beslutning om at gå, fremgik det af en pressemeddelelse i 2018. Men "efter moden overvejelse har Jens dog valgt at fastholde sin beslutning", lød det den gang.

Skandalerne ramte energiselskabet Ewii i midten af 2017, hvor den administrerende direktør Knud Steen Larsen blev fyret, og siden trak Steen Dahlstrøm sig som formand.