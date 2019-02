Økonomichef fyret efter rod med skolernes økonomi: Nu venter store besparelser

Skolerne i Kolding har fået udbetalt for mange penge. Det kan betyde, at de må vinke farvel til lærere og pædagoger. Arkivfoto: Maria Tuxen Hedegaard

Børne- og uddannelsesforvaltningen skal ud og finde besparelser for omkring 30 millioner kroner, forventes det lige nu. De skal lægges oveni i de nedskæringer, der allerede er vedtaget i det stramme 2019-budget.

Kolding: Sjusket økonomistyring og dårligt overblik i Kolding Kommunes børne- og uddannelseforvaltning har ført til, at der fra centralt hold igennem flere år er sendt alt for mange millioner kroner ud til folkeskolerne. Miseren blev opdaget for godt tre måneder siden, da kommunens økonomiske kontrolcenter i centralforvaltningen og børne- og uddannelsesdirektøren skærpede opmærksomheden på budget- og og økonomistyringen i forlængelse af, at byrådet har vedtaget et meget stramt 2019-budget, som kræver store besparelser de kommende år. Afsløringen af det økonomiske rod har ført til, at børne- og uddannelsesforvaltningens økonomichef gennem 16 år er afskediget.

Sparekrav Børne- og uddannelsesforvaltningen skal ifølge budget 2019 gennemføre årlige besparelser for 11 millioner kroner i år.Beløbet skal vokse til 16 milioner kroner i 2020, og fra 2021 skal den årlige besparelse i forhold til 2018-budgettet være oppe på 20 millioner kroner.



Oveni disse besparelser skal børne- og uddannelsesforvaltningen og polituikerne nu finde besparelser for det overforbrug, der har været gennem de seneste år. Overforbruget vurderes p.t. at være på mellem 26 og 30 millioner kroner.



Overforbruget bliver formentlig tilbagebetalt

26-30 mio. kr. Børne- og udddannelsesdirektør Helle Thiele vurderer p.t., at der er brugt mellem 26 og 30 millioner kroner for meget i forvaltningen. - Det har vist sig, at gamle, besluttede effektiviseringer og besparelser ikke er blevet udmøntet, forklarer hun og nævner som den største brøler, at folkeskolerne har fået for mange penge overført til deres budgetter i forhold til deres elevtal. Udbetalingerne er ganske enkelt ikke blevet rettet til efter faldende elvtal. Derfor har Kolding Kommune samlet set udbetalt penge til folkeskolerne til otte klasser mere, end de har været berettigede til - og der har derfor også været ansat flere lærere og pædagoger på skolerne pr. elev, end politikerne har bevilget penge til. Ude på skolerne skal der derfor nu ske det, at staben af medarbejdere rettes til efter de virkelige forhold. Det kan betyde, at der kommer afskedigelser, bekræfter Helle Thiele. - Man kan sige, at det var sket alligevel på grund af faldende elevtal. Nu kommer tilpasningen bare med forsinkelse, forklarer hun.

Plan på vej Men det løser ikke problemet med, at forvaltningen har brugt måske 30 millioner kroner uden at have haft bevillingerne til det. Nu skal de findes igen via besparelser. - De penge, der er brugt derude, skal hentes hjem igen via vores centrale konti. Så nu laver vi en plan for, hvordan vi kan gøre det, siger Helle Thiele, der ikke vil gå i detaljer, før planen formentlig i marts har været forelagt og er godkendt af politikerne. Hun forventer dog ikke, at besparelserne sker direkte på skolerne, oplyser hun. Hvordan kunne det gå så galt? - Dårlige rutiner, manglende overblik og en gammel kultur, siger hun. Hvad er dit ansvar? - Selvfølgelig har jeg ansvaret for økonomien i børne- og uddannelsesforvaltningen, svarer Helle Thiele. Børne- og uddannelsesforvaltningens budget er på lige knap en 1,5 milliard kroner, og cirka en milliard vedrører folkeskolerne.