Økonomichef forsøgte at pynte regnskab med fiktiv indtægt

To forsøg på at bogføre fiktive indtægter blev opdaget, så de ikke bidrog til at få Kolding Kommunes årsregnskab for 2018 til at se bedre ud, end det var. Arkivfoto: Maria Tuxen Hedegaard

Der blev tænkt kreativt i Kolding Kommunes socialforvaltning for at få et kæmpestort overforbrug i 2018 på 55,8 millioner kroner til at se mindre ud på årsregnskabet. Noget lykkedes, men et forsøg blev opdaget og stoppet, før det var for sent.

Kolding: Den nu forhenværende økonomichef i Kolding Kommunes socialforvaltning tænkte både kreativt og alternativt i slutningen af 2018 og starten af 2019 for at få forvaltningens kæmpemæssige overforbrug til at se mindre ud i årsregnskabet, end det i virkeligheden var. Primært ved at bogføre 364 udgifter på psykiatri- og handicapområdet i 2019, selvom de i virkeligheden vedrørte 2018, og ved at gemme 18 regninger for et par millioner kroner på en i regnskabsmæssig forstand usynlig mellemregningskonto, fik den tidligere økonomichef budgetskreddet til at syne 19,3 millioner kroner mindre end de 55,8 millioner kroner, som det reelt var. Men stod det til den tidligere økonomichef skulle det tal, der endte på bundlinjen af regnskabet, have været endnu mindre. Det dokumenterer et revisionsnotat fra BDO, som nu koster både den tidligere økonomichef og socialdirektør Lars Rasmussen jobbet. Lars Rasmussen fratrådte sin stilling med øjeblikkelig virkning tirsdag aften.

Overforbrug Helt frem til slutningen af 2018 lød det, at man forventede et overforbrug i socialforvaltningen i størrelsesordenen 10 millioner kroner.

Den nu fratrådte socialdirektør Lars Rasmussen udtalte i marts til JV, at han troede på det "til det sidste".

I slutningen af februar og starten af marts oplyste den tidligere økonomichef til JV, at overforbruget/underskuddet landede på 23 mio. kr.

Forvaltningen endte med at overføre et underskud fra 2018 til 2019 på 36,5 mio. kr.

Det tal ville have været 55,8 mio. kr., hvis der ikke var blevet fusket med bogføringen.

Manøvrer blev opdaget Revisionsnotatet afslører, at den tidligere økonomichef den 22. januar 2019 konterede en indtægt på 2.523.000 kroner på to forskellige konti vedrørende "botilbud" og "øvrige sociale formål", og beløbet blev bogført for 2018. Problemet er, at der slet ingen indtægt var. Økonomichefen kalkulerede bare med, at socialforvaltningen forventeligt og senere ville få et på det tidspunkt ukendt beløb i statsrefusion for dyre enkeltsager via centralforvaltningen, som er modtager af den slags penge. Manøvren blev opdaget i centralforvaltningen samme dag, og konteringen blev annulleret. En uge senere - den 31. januar - skete nøjagtig det samme, denne gang dog med et beløb på 2.520.000 kroner. Denne gang fik centralforvaltningens økonomifolk øje på talfifleriet den 6. februar, hvor konteringen blev annulleret. Om manøvrerne skriver revisorerne i deres notat, at var de ikke blevet opdaget og tilbageført, "ville driftsudgifterne for 2018 være blevet reduceret med beløbet". Det er ikke lykkedes at træffe den fratrådte socialdirektør for en kommentar.