Kolding: Kolding Kommune betaler 750.000 kroner for at få den tidligere amerikanske præsident Barack Obama på besøg den 28. september.

- Vi betaler 750.000 kroner som et markedsføringsbidrag, fortæller borgmester Jørn Pedersen (V).

- Det kunne have været højere, men økonomi og sammenhængen i arrangementet er sådan, at det ikke er nødvendigt.

Økonomiudvalget behandler sagen på et møde tirsdag 21. august, men Jørn Pedersen fortæller, at udvalget uden for dagsordenen allerede har nikket ja til tilskuddet.

Den samlede pris for besøget hemmeligholdes som en del af kontrakten med Barack Obama. Kolding Kommune får ikke indblik i den samlede økonomi i arrangementet.

- Det ved vi, at det kan vi ikke få. Det er fuldt fortroligt. Vi betaler for markedsføringsværdi og ikke for at bidrage i en pengekasse, siger Jørn Pedersen.