Obama-besøg påvirker ikke millionbesparelser i kommunen

De 750.000 kroner, som kommunen bidrager med til Obama-besøget, findes i dette års budget og påvirker derfor ikke planerne om at spare 45 millioner kroner på kommunens service næste år.

Kolding: Kommer de syge til at betale for, at Barack Obama kommer til Kolding? Bliver pengene taget fra de ældre? Nej og nej er svarene fra borgmester Jørn Pedersen (V).

Økonomien omkring det prominente præsidentbesøg har været omdiskuteret og debatteret, men efter tirsdagens økonomiudvalgsmøde kan Jørn Pedersen kaste lys over, hvor de 750.000 kroner, som kommunen bidrager med, skal komme fra. På mødet blev det officielt vedtaget at give pengene som et markedsføringsbidrag.

- Vi finder pengene i vores branding-, markedsførings- og erhvervspuljer. Pengene bliver taget fra indeværende års budget. Der er overskud her til, at vi kan gøre det, fortæller Jørn Pedersen.

Dermed kommer bidraget til Obama-besøget ikke til at påvirke det store spareregnskab, som Kolding Kommune i øjeblikket står over for.

Kommunen skal få bugt med et truende underskud på næsten 100 millioner kroner i næste års budget, men det regnestykke har altså ikke noget med Obama at gøre, understreger borgmesteren, fordi pengene findes i 2018-kassen.