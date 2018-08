Obama-arrangør vil invitere præsidenten ud på en skole eller virksomhed i Kolding

Foreningen Business Kolding ønsker at invitere Barack Obama ud på en skole eller virksomhed i Kolding. Endnu er det dog for tidligt at sige noget konkret om forhandlingerne, fortæller direktør.

Kolding: Når nu Barack Obama er i Kolding, kan han lige så godt se så meget af byen, som man nu kan lokke ham til. Foreningen Business Kolding, der står bag arrangementet den 28. september, hvor Obama besøger Kolding, arbejder på at udvide besøget og få så meget ud af Obama, som man kan. Målet er, at så mange som muligt kan få glæde af Obama. Ifølge markedsføringsaftalen mellem Foreningen Business Kolding og Kolding Kommune arbejder foreningen på at få maksimere promoveringen af Kolding. En af ideerne er "hovedtalers deltagelse i virksomheds- eller skolebesøg, presessions eller andet." Altså for eksempel at invitere Obama ud på en skole eller virksomhed. Business Kolding-direktør Morten Bjørn Hansen holder kortene tæt til kroppen og kan på nuværende tidspunkt ikke uddybe yderligere om forhandlingerne om et eventuelt skolebesøg eller lignende. - Det er en forhåbning. Det kunne være noget af det, vi spiller ind med. Men det er for tidligt at sige noget konkret om det, siger han.

Obama-besøg Den tidligere amerikanske præsident Barack Obama besøger Kolding den 28. september.



Obama skal tale til studerende, erhvervsfolk og andre inviterede på SDU Kolding sidst på formiddagen.



Tirsdag morgen besluttede økonomiudvalget at bidrage til besøget med et markedsføringsbidrag på 750.000 kroner.