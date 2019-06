Nyvalgt folketingsmedlem siger farvel til byrådet: Afløseren Mette er klar til kommunalpolitik

Karina Lorentzen (SF) er blevet valgt i Folketinget, og det betyder et farvel fra hende til byrådsarbejdet. SF's formand i Kolding, Mette Voss, træder i stedet ind i byrådet.

Kolding: Medlemmerne af byrådet i Kolding skal til at lære et nyt navn at kende. SF's gruppeformand Karina Lorentzen kan nemlig efter fire års pause fra Christiansborg igen kalde sig folketingsmedlem. Med 4698 personlige stemmer i Sydjyllands Storkreds blev hun ved folketingsvalget onsdag valgt ind i det folketing, som hun blev stemt ud af ved valget i 2015. I november 2017 blev hun valgt i byrådet i Kolding, men da hendes parti ikke tillader dobbeltmandater, bebuder hun, at hun siger farvel til byrådsarbejdet for igen at leve pendlerlivet mellem Christiansborg og familien i Kolding. Som SF's førstesuppleant til byrådet er det nu i stedet Mette Voss, der skal i gang med det lokalpolitiske arbejde. Hun er i forvejen formand for SF i Kolding, og ved kommunalvalget i 2017 var hun kun fem stemmer fra at blive valgt ind. Dengang var det partifællen Hans Holmer, som trak det lange strå og slog Mette Voss med fem stemmer.

Karina Lorentzens stemmer Karina Lorentzen fik ved det netop overståede 4698 personlige stemmer i Sydjyllands Storkreds. Hendes nærmeste SF-konkurrent i storkredsen var Nanna Bonde, der opnåede 3709 personlige stemmer.

Hun blev valgt til Folketinget i 2007 og igen i 2011. Men i 2015 manglede hun 91 stemmer for at blive valgt, og SF fik ikke nogen kandidat valgt i Sydjyllands Storkreds.

I november 2017 blev hun valgt ind i Kolding Byråd. Men på grund af SF's forbud mod dobbeltmandater, overlader hun nu denne plads til hendes suppleant Mette Voss.

Foto: Foto: Søren Gylling SF's Karina Lorentzen skal tilbage i Folketinget efter sin ufrivillige exit ved valget i 2015. Torsdag, dagen efter dette folketingsvalg, passede hun sit job som kommunikationskonsulent hos Dansk Fjernvarme. I løbet af dagen hjalp hendes kolleger hende med at følge optællingen af personlige stemmer i Sydjyllands Storkreds. Foto: Søren Gylling

Lettere at blive enige - Det er meget vemodigt at sige farvel til byrådet, for jeg er kommet til at sætte pris på lokalpolitik. Her kommer man tæt på mange mennesker, og ting kan gå meget hurtigt. Arbejdet på Christiansborg kræver tålmodighed, siger Karina Lorentzen. Hun fremhæver også, at man i kommunalpolitik ofte ikke står langt fra hinanden politisk trods partiskel. Derfor er det lettere at nå resultater, mener hun. Når hun forladet byrådet, og Mette Voss træder ind, bliver det SF's nuværende byrådsmedlem Hans Holmer, der skal være SF's gruppeformand i byrådet. Det oplyser Mette Voss, der ser frem til at få plads i byrådet. Den 48-årige pædagog, der arbejder i en vuggestue i Kolding, ved endnu ikke, hvordan hun og Hans Holmer fordeler SF's udvalgsposter imellem sig. Men hun forklarer, at hun op til kommunalvalget for godt halvandet år siden gik til valg på de "bløde værdier".

Børnepasning og skoler - Det handler for eksempel om børneområdet, hvor jeg mener, at alle børn fortjener en god start på livet. Det handler om, at folkeskolen skal styrkes, og så mener jeg, at en del af kontrollen på offentlige arbejdspladser skal tages væk, siger Mette Voss. Hvad glæder du dig mest til? - Til at komme ind og gøre en forskel indefra. Indtil nu har jeg jo stået udefra og kastet ting og ideer ind til Hans og Karina, men nu kommer jeg ind med en viden, som jeg kan gøre brug af, siger Mette Voss. Hun har arbejdet som pædagog i en række forskellige slags institutioner, siden hun blev uddannet for 22 år siden. Hun har været souschef i en daginstitution, har været tillidsrepræsentant og har siddet i bestyrelsen for pædagogernes fagforening BUPL i Sydjylland. Onsdag aften og nat stod den på fejring af SF's gode resultat ved folketingsvalget, og derfor havde hun sørget for at tage en fridag torsdag, hvor der var tid til at følge optællingen af Karina Lorentzens stemmer. Vi kan dog allerede nu afsløre, at der fredag vanker kage til kollegerne i vuggestuen på Agtrupvej.