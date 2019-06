Efter godt fem år i byrådet tjekker Asger Christensen ud for at passe sin nye plads i EU-parlamentet. Men han vil bevare en tæt kontakt til Kolding.

Kolding: Den 61-årige landmand Asger Christensen fra Jordrup har truffet sin sidste beslutning som medlem af Kolding Byråd. Efter at han i forrige uge stormede ind i Europaparlamentet med over 31.000 personlige stemmer, har han nu modtaget mødekalenderen for de kommende aktiviteter i Bruxelles og Strasbourg

- Det kommer slet ikke til at harmonere med byrådsarbejdet. Jeg vil skulle melde afbud til halvdelen af møderne enten her eller der. Det vil jeg ikke kunne forsvare overfor mine vælgere, siger Asger Christensen, som dog bevarer en lille dør på klem til byrådet i resten af byrådsperioden, som varer til og med 2021. Formelt nøjes han nemlig med at søge orlov i stedet for at træde helt ud.

- For hvis der nu skulle ske et eller andet, som gør, at jeg at jeg alligevel kan passe byrådsarbejdet, så vil jeg gerne have muligheden. Det kunne for eksempel være, at byrådet begynder at holde sine møder om mandagen eller fredagen i stedet for om tirsdagen, siger Asger Christensen.

Han lægger ikke skjul på, at han har været utroligt glad for arbejdet i byrådet.

- Og det kommer jeg virkelig til at savne. Men jeg vil jo stadig være medlem af Venstres gruppe og deltage i gruppemøderne så vidt muligt, så jeg kan blive ved med at være så tæt på det lokale som overhovedet muligt. Jeg vil også bevare alle mine poster i landbruget for at bevare fødderne i muldet, siger Asger Christensen.

Hvad har du været mest glad for at have været med til som byrådsmedlem?

- Hele den udvikling, vi har sat i gang med Marina City og fortætning af midtbyen, er helt fantastisk. Jeg plejer at kalde det mini-Shanghai, og det mener jeg.

Hvad har du været mest ked af?

- Jeg er ked af, at Kolding Havn skal lukkes, og at vi ikke fik sat et biogasanlæg i gang. Men de beslutninger var jeg jo heller ikke med i.