Nyvalgt byrådspolitiker: jeg føler, jeg kan være med til at bidrage

Seks nyvalgte byrådsmedlemmer er med for første gang i det nye byråd i Kolding Kommune. Vi har spurgt dem, hvad de glæder sig mest til ved byrådsarbejdet de næste fire år. I dag svarer Hamalaoui Bahloul (S):

Som nyvalgt er jeg meget begejstret for at kunne komme i gang med at gøre en forskel for Kolding Kommune og vores borgere. Jeg har været en del af Socialdemokratiet i Kolding i 20 år, nu jeg er indvalgt i byrådet, så jeg glæder mig meget til at kunne arbejde sammen med mine kollegaer om et bedre Kolding.

Jeg skal være med i tre udvalg; arbejdsmarked, senior, og teknik & klima, som er tre steder, hvor jeg føler, jeg kan være med til at bidrage.

Vi har mange attraktive arbejdspladser i Kolding, og vi bliver kun større som by, så jeg synes, det er vigtigt, at vi fortsætter med at være et attraktivt sted at arbejde, hvor der er plads til alle.

Vores ældre er noget, vi skal værne om, vi bliver nemlig alle gamle en dag, og derfor er det vigtigt, at vi kan sørge for værdighed og god pleje til vores ældste. For at sikre en by med god sammenhængskraft skal vi have gode veje gennem hele byen. Vi er ikke langt fra i dag, men som meget andet kan det altid blive lidt bedre.

Dette er nogle af ting jeg vil arbejde for i de næste fire år, og jeg ser frem til at komme i gang.