Nyvalgt byrådspolitiker: Borgerne skal med i vores beslutninger

Seks nyvalgte byrådsmedlemmer er med for første gang, når det nye byråd begynder arbejdet 1. januar. Vi har spurgt dem, hvad de glæder sig mest til ved byrådsarbejdet de næste fire år. I dag svarer Pernille Øhlenschlæger Pedersen (V):

- Jeg glæder mig til et højt ambitionsniveau og seriøsitet fra alle parter, hvor vi sammen stræber efter at leve op til det store ansvar, som er givet til os. Derudover glæder jeg mig personligt til at leve op til den tillid, som er givet til mig. Jeg glæder mig til, at vi i langt højere grad skal arbejde nedefra, i stedet for oppefra. Jeg har et kæmpe ønske om, at vi skal have borgerne meget mere med i vores beslutninger. Så jeg glæder mig til alle samtalerne med borgerne i Kolding Kommune.

- Jeg nyder at blive oplyst og ser mig selv som en videbegærlig person, så tanken om at blive klogere, dygtigere og få en større indsigt, er noget som jeg ser meget frem til. Jeg vil bruge de næste fire år på at vise folk, at de ikke gik forgæves, da de satte deres kryds ved mig og Venstre. Jeg vil bruge mine rettigheder til at fremme politiske synspunkter, få sager på dagsordenen og sammen med Venstre og resten af byrådet finde løsninger, som giver mening for Kolding kommunes borgere.