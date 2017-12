Nyvalgt byrådspolitiker: Alt for mange steder holder trafikken helt stille

Seks nyvalgte byrådsmedlemmer er med for første gang, når det nye byråd begynder arbejdet 1. januar. Vi har spurgt dem, hvad de glæder sig mest til ved byrådsarbejdet de næste fire år. I dag svarer Jakob Ville Jensen (V):

Som nyvalgt og som formand for Teknik & Klima glæder jeg mig særligt til at kigge på tre store udfordringer for den kommende periode. Den kommende affaldsplan, hvor vi skal i gang med affaldssortering. Samt etableringen af det nye genbrugscenter på Bronzevej, som forventes færdigt i 2018/19. Der kommer fokus på at øge genbrugsprocenten og på cirkulær økonomi.

Vi kan gøre det endnu bedre i forhold til vores vedligehold af veje, fortove, cykelstier og grønne områder.

Koldings infrastruktur, som virkelig er udfordret. Alt for mange steder holder trafikken helt stille, og vi skal have lavet en plan for, hvordan vi løser disse udfordringer. Det er naivt at tro, at vi kan løse samtlige problemer i indeværende periode. For mig handler det om at lave en plan og turde prioritere, selvom andre mener, at deres problemer bør løses først. Politisk mod og ansvarlighed vil være mit mantra de næste fire år.