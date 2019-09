Foranlediget af den aktuelle debat om rimeligheden i, at byrådspolitikere ikke kan slippe for at få løn under selvvalgt orlov, har Koldings nyvalgte EU-parlamentsmedlem valgt at donere sine orlovspenge til Scleroseforeningen.

- Problematikken er jo meget oppe i tiden lige nu, og jeg synes, det er godt, at man vil ændre reglerne, så man kan frasige sig vederlaget. For det kan man jo ikke nu, siger Asger Christensen med henvisning til flere sager fra blandt andet Aarhus og København, hvor byrådspolitikere har taget betalt orlov for at føre valgkamp eller for at passe nye poster i Folketinget.

Politikerens donation kommer midt i den højaktuelle debat om det rimelige i, at politikere kan tage orlov deres byrådsarbejde for at kaste sig ud i helt andre gøremål - og samtidig beholde deres skatteyderbetalte vederlag fra kommunen i de første tre måneder.

Kolding: Nyvalgt EU-politiker og landmand i Jordrup ved Kolding, 61-årige Asger Christensen, har netop valgt at forære de penge, han modtog i vederlag, mens han havde orlov fra Kolding Byråd for at føre sin valgkamp, til Scleroseforeningen.

Tåbeligt

Efter at Asger Christensen strøg til tops og blev opstillet som nummer tre på Venstres kandidatliste til EU-parlamentsvalget, søgte og fik han orlov fra Kolding Byråd fra 26. marts til 25. juni for at føre sin valgkamp. I de tre måneder modtog han ifølge en aktindsigt, som JydskeVestkysten har anmodet om ved Kolding Kommune, 49.896,30 kroner. Herefter har Asger Christensen ikke modtaget vederlæggelse, oplyser byrådssekretariatet i en mail til JV 6. september.

Det er de penge - minus skat - som Asger Christensen nu sender videre til Scleroseforeningen og mere specifikt projektet Cykelnerven, som han selv er engageret i. "Her kan de penge, jeg aldrig skulle have haft, men heller ikke kan betale tilbage til Kolding Kommune, få lov til at arbejde for en god sag til glæde for borgere med sklerose", skriver Asger Christensen i et opslag på Facebook den 6. september. I opslaget kalder han det "for tåbeligt, at vi ikke kan frabede os vederlaget, når vi selv har valgt at gå på orlov".

Hvorfor donerer du først pengene væk nu?

- For at være helt ærlig, så har jeg ikke skænket det her en tanke, før det kom op i medierne, siger Asger Christensen.