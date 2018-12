Nytårsløbet i Hjarup styrker sammenholdet i byen

Mellem 60 og 70 mennesker deltog i nytårsløbet, hvor det ikke handler om at komme først, men at hygge sig mest muligt. - Jeg tror, løbet bidrager til byens sammenhold, siger en af initiativtagerne til løbet.

- Jeg tror, løbet bidrager til det sammenhold, som vi har. Vi har rigtig mange andre aktiviteter her i byen, og det her er bare en af dem. Nytårløbet er et bidrag til det, siger Kirsten Rungholm.

Det handler om at mødes med naboen eller dem, man hilser på, når man er ude at lufte hunden.

Hjarup: Nytårsløbet i Hjarup har eksisteret i ti år. Måske. Det kan Kirsten Rungholm, der i - måske - 2008 tog initiativ til at arrangere nytårsløbet i den lille landsby. Men det er nu heller ikke så vigtigt, hvornår nytårsløbet blev afholdt for første gang. For det er ikke det, som det handler om. Slet ikke.

Hyggelig dag

Igen i år var der en gå-rute, en trail-rute, en mountainbike-rute og løberuter på henholdsvis fem, syv en halv og ti kilometer på skovvej. Alle ruter var som altid med guide. I alt deltog mellem 60 og 70 mennesker, som er det samme antal deltagere som de seneste år.

Kirsten Rungholm synes, at det er et flot antal, når man tænker på Hjarups størrelse. Samtidig fortæller hun dog, at det aldrig har været et succeskriterie at lokke mange mennesker til løbet.

- Tanken var at lave et hyggeligt løb, hvor landsbyen er sammen om at få frisk luft ude i skoven. Det har vi opnået alle årene, og det har været tanken med det. Det har aldrig været tanken, at det skulle være et kæmpestort, landsdækkende løb med rigtig mange deltagere, siger Kirsten Rungholm.

- Det er ikke, om der kommer 50, 70 eller 100, der er succeskriteriet. Det er sådan set bare at have en hyggelig dag.