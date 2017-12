Nytårs-boblerne skal være røde

Nytåret er de mousserende vines højtid, og i år er det tid til at prøve noget nyt. I hvert fald hvis man spørger ejeren af Skærsøgaard, Sven Moesgaard, der anbefaler, at man drikker en rød, mousserende vin, når klokken slår 24 nytårsaften.

Almind: Vi har nok alle stået der. På en stol, få sekunder før klokken slår 24 nytårsaften. I den ene hånd har der været et stykke kransekage og i den anden et glas champagne. Et glas gullig champagne, som alle standarder foreskriver. Men i år er det tid til at vende op og ned på traditionerne. Champagnen skal nemlig være rød, hvis man spørger Sven Moesgaard, som ejer vingården Skærsøgaard.

Og lad os da bare blive ved rødvinen, nu vi er der. For selvom nytår er de mousserende vines højtid, anbefaler Sven Moesgaard en almindelig rødvin til hovedretten. I hvert fald så længe, du ikke skal have nytårstorsk.

- Der er alligevel ikke mange, der får nytårstorsk længere, så til hovedretten ville jeg vælge vores Gold Top fra 2016, som var vores bedste år nogensinde. Den har vundet to guldmedaljer, og den går rigtig godt til rødt kød, siger Sven Moesgaard.

Man skal naturligvis også have lidt i glasset, mens man venter på det nye år. Til det formål peger Sven Moesgaard på en portvin - eller en hedvin, som man på grund af reglerne er nødt til at kalde dem. Hedvin er en fællesbetegnelse for portvin, sherry og madeira.

- Mens far venter på nytåret, skal han have en hedvin. Jeg er vild med vores hedvin, og jeg kan blive forbløffet over, at vi kan lave så god vin i Danmark, siger Sven Moesgaard.