Nyt yogastudie åbner i midtbyen

Kolding: En oase, hvor man får en pause fra hverdagen.

Sådan beskriver 56-årige Dorte Schack Henriksen det yogastudie, som hun mandag 20. august åbner på anden sal i Helligkorsgade 13.

I YogaCenteret har Dorte en række forskellige hold, og hun understreger, at alle kan dyrke yoga, uanset forudsætninger.

- Det er for alle mennesker. Der er mange der tror, at man skal være en bestemt type, men det skal man slet ikke. Jeg har et stort ønske om, at almindelige mennesker får øjnene op for hvor godt det er, for det er virkelige noget, alle kan, siger hun.

Noget tyder da også på, at flere får lyst til at prøve yogaen af. I hvert fald er Yoga Centeret det andet yogastudie, der åbner i Kolding i år.

- Det er jo meget oppe i tiden med den hverdag mange af os har, og man ved, at det kan være med til at afhjælpe stress, depression og angst. Det har længe været stort i større byer, men vi er ved at være godt i gang i Kolding, og det synes jeg er rigtig dejligt.