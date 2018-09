Nyt vejprojekt skal hjælpe bilister hurtigere til og fra motorvejen

Vejdirektoratet vil gøre livet lettere for bilisterne ved Kolding Øst ved at ombygge forholdene i rundkørslen ved Fynsvej. Formanden for Koldings vejansvarlige udvalg håber, at Kolding Kommune kan finde penge til at bidrage.

Derfor har direktoratet, som ejer de statslige veje og også til-og frakørslerne til rundkørslen, henvendt sig til Kolding Kommune for i samarbejde at få forbedret fremkommeligheden i tilslutningsanlægget til motorvejen, som dag ud og dag ind sender tusinder af bilister ind og ud ad Kolding.

Kø-problemerne er så massive, at Vejdirektoratet har udpeget det såkaldte rampekryds som en trængselsplet - og det vil Vejdirektoratet gerne have gjort noget ved nu.

Kolding: Bilisterne holder alt for tit i lange køer i myldretiden på til- og frakørselsramperne og vejene omkring rundkørslen i det nordlige Kolding for at komme af eller på motorvej E45/E20.

Vejdirektoratet og Kolding Kommune har to forslag til at forbedre fremkommeligheden i rampekrydset ved Kolding Øst: Det ene består af en signalregulering af rundkørslen til 25,7 mio. kr. Det andet består af ombygning til to-sporede frakørsler, turbineafmærkning og shunt til 12,0 mio. kr. Nu undersøges forslag to nærmere. Trafikken ved Kolding Øst er steget med 40-45 procent i myldretiden siden 2010, og Kolding Øst er dermed den 7. mest belastede motorvejsstrækning i Danmark.

I perioder stuver bilerne sammen i køer, som rækker helt ud på motorvejen. Trængselsproblemerne skyldes i stor udstrækning, at bilisterne kun bruger det højre spor i rundkørslen, selvom der er to spor - og selvom de ikke skal ud ad første ben.

Fonden

Formand for teknik- og klimaudvalget Jakob Ville (V) fortæller, at udvalgspolitikerne nu beder forvaltningen om at undersøge muligheden for at lave shuntløsningen, som skal forbinde Nørreskovgårdsvej til Fynsvej.

- Hvis vi skal bidrage, så vil vi være interesserede i den løsning, siger Ville.

Men kan I finde pengene lige her i kølvandet af, at byrådet har indgået et budgetforlig med store besparelser?

- Vi har ikke midlerne lige nu. Men vi har en investeringsfond, som blandt andet skal bruges til infrastruktur i 2019. Og hvis Vejdirektoratet vil bidrage med nogle af pengene til at forbedre forholdene ved Kolding Øst, så er det et spørgsmål, om vi har råd til at sige nej, mener Jakob Ville.

Han påpeger, at det samfundsøkonomisk er et problem, når folk holder stille i deres biler.

- Vil vi det til livs, må vi få gjort noget ved problemerne ved motorvejen. Og hvis Vejdirektoratet kommer med en pose penge, så håber jeg, vi kan finde resten i januar næste år, siger Jakob Ville med henvisning til, at byrådet har aftalt at fordele en mindre pulje til nye anlæg i starten af det nye år.

Vejdirektoratet har indstillet vejprojektet til sin investeringspulje, med den er ikke blevet fordelt endnu.