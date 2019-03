Nyt værested deler mad ud gratis: Stadig flere familier står i kø

For seks uger siden begyndte værestedet Café Netværket at dele gratis frugt, grøntsager og andre fødevarer ud. Målgruppen er mænd og kvinder på overførselsindkomst.

Kolding: 63 flasker jomfruolivenolie, champignonen, salat, æg og frugt i posevis. Metalhylderne i det lille rum ved siden af Koldings nye værested Café Netværket bugner. Det er sjette gang, at værestedets fødevarebank er åben. Bagest i køen står 23-årige Anette Kejlstrup.

- Det er anden gang, jeg er her. Jeg er på ressourceydelse, og det betyder meget for min økonomi at kunne hente mad her. Det kan jeg kun anbefale folk, der har behov for det at bruge fødevarebanken, siger Anette Kejlstrup.

Hun får lige som de andre i køen et nummer, og så bliver de i rækkefølge to og to kaldt hen til rummet med fødevarerne.

Her står Maria Møller og Peter Aoun klar til at dele maden ud.

Thomas Mortensen står ude på gangen og fordeler varer fra fryseren. Et brød, en pakke pålæg og en pakke kød til hver. Her er alt fra røget medister i skiver til ribeye.