Nyt udvalg vil tæt på borgerne i oplandet

Kolding Kommunes nye lokaldemokratiudvalg har netop lagt fra land, og udvalgets formand fortæller her, hvordan han ser på det nye udvalgs kommende arbejde.

Opland: De vil helt tæt på de borgere, der bor i alle afkroge af Kolding Kommune, og borgerne skal gerne komme til at føle, at det bliver nemmere at være beboer i en landsby. Det er blandt målene for Ole Alsted (V), der ved årsskiftet indtog formandsposten i det nyoprettede lokaldemokratiudvalg. Udvalget har endnu kun holdt et enkelt møde, og i den nærmeste fremtid kommer arbejdet for de syv medlemmer i udvalget blandt andet til at gå med at blive sat ind i det område, som de kommer til at arbejde med i de kommende fire år. De vil blandt andet få håndfast viden om de 20 landsbyer, som er en del af Kolding, ligesom de skal høre mere om, hvor mange penge lokalområderne i Kolding har fået de senere år.

Lokaldemokratiudvalg Foruden Ole Alsted sidder følgende politikere i lokaldemokratiudvalget: næstformand Christian Haugk (S), Hans Holmer (SF), Asger Christensen (V), Yrsa Mastrup (V), Simon Rømer (V) og Molle Lykke Nielsen.

Nem adgang For at komme rundt i Kolding kommer udvalgsmøderne til at foregå rundt omkring i kommunen - et nyt sted hver gang. Og efter hvert møde bliver nogle lokale borgere inviteret til møde til politikerne, hvor de kan præsentere deres lokalområde og fortælle, hvad der optager dem. Men udvalgsmøderne skal ikke være den eneste kontakt mellem politikerne i lokaldemokratiområdet og borgerne rundt lokalområderne, understreger Ole Alsted. - Jeg håber, at borgerne får nem adgang til politikere, der brænder for sagen, og vi vil være opmærksomme på at lave forbedringer i områderne. Jeg tror, man kommer til at mærke, at vi kommer tættere på hinanden dialogmæssigt, og at man lettere ved, hvem man skal gå til, hvis man vil lave noget i sit område. Vi skal gerne opfattes som et serviceorgan, og det er meningen, at det skal blive nemmere at være landsby, siger Ole Alsted.

Mere på tværs Han lover også, at lokaldemokratiudvalget vil være en af bannerførerne for, at der bliver arbejdet mere på tværs i kommunen, og han finder det oplagt, at udvalget indgår i forskellige samarbejder med for eksempel andre politiske udvalg om en række projekter. - Vi har jo stor adgang til folkene derude omkring, siger Ole Alsted. Han peger blandt andet på, at hans udvalg kan deltage, hvis arbejdsmarkedsudvalget har et projekt, hvor flere skal i arbejde. Da kan lokaldemokratiudvalget måske pege på arbejde, der skal laves i oplandet. Også fritids- og idrætsområdet vil være et oplagt emne at inddrage lokaldemokratiudvalget i, mener han.