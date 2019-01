En sygeplejerske fra det såkaldte kommunale akutteam skal fremover være med til at tage stilling til, hvad der skal ske med patienter på Kolding Sygehus' akutafdelingen. Samarbejdet skal blandt andet sikre, at patienter ikke er indlagt uden grund.

- Fidusen er, at sygeplejersken fra det kommunale akutteam ved, om patienten lige så fint vil kunne behandles derhjemme. Det er jo dem, der er eksperter på det, og det er dem, der ved, hvad der kan lade sig gøre. Hvis vi foreslår noget, der er utopisk og ikke kan lade sig gøre, kan sygeplejersken fra akutteamet nå at stoppe det, forklarer Poul Henning Madsen, ledende overlæge på akutafdelingen på Kolding Sygehuset.

Fra den 1. februar vil der være et ekstra sæt øjne med på konferencen for at vurdere, hvad der skal ske med patienten. Kolding Sygehus og Kolding Kommune indleder nemlig et samarbejde, hvor en sygeplejerske fra kommunen skal deltage i de daglige middagskonferencer.

Akutteamet er et specialiseret tilbud til borgere med et akut og/eller specialiseret pleje- og behandlingsbehov. Egen læge , vagtlæge eller sygehuslæge kan planlægge, iværksætte og justere behandling i samarbejde med akutteamet. Akutteamet består udelukkende af sygeplejersker med specialiseret sygeplejefaglig viden. Formålet er at forebygge uhensigtsmæssige indlæggelser og genindlæggelser. Akutteamets indsats kan og skal ikke erstatte en sygehusindlæggelse, når borgeren har behov for dette.

Handler om at matche

Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) har i forbindelse med offentliggørelsen af den nye sundhedsreform kaldt Sydvestjysk Sygehus i Esbjerg et forbillede, fordi Esbjerg Kommune og sygehuset siden 2016 har arbejdet tæt sammen for at bygge bro mellem sygehus og hjem. Regeringen ønsker med den nye sundhedsreform at sætte fremgangsmåden i system over hele landet.

Det tager Kolding Sygehus nu forskud på.

- Vi skal prøve at få afklaret, om der er nogle patienter, hvis forløb vi kan klare bedre. Mulighederne og de tilbud, kommunerne har, bliver bedre og bedre, og hvis vi både skal følge med i, hvad vi selv laver, og hvad kommunen laver, så bliver det rigtig komplekst. Vi skal forsøge at matche med de tilbud, som kommunen har, siger Poul Henning Madsen.

Hvad kommer det til at betyde for patienten?

- Det betyder selvfølgelig, at man ikke skal være indlagt længere end nødvendigt. Men lige så vigtigt så betyder det, at man ikke kommer hjem med et behov, der ikke kan blive varetaget. Man skal matche behovet og mulighederne i kommunen.