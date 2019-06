Nyt tilbud til folk der drikker: Flere skal kvitte bajerne med mobilen i hånden

Erfaringerne fra et pilotprojekt viser, at en helt ny målgruppe melder sig, når de kan arbejde med deres problemer med alkohol hjemmefra. I de kommende tre år vokser projektet, så flere får mulighed for at droppe øl, vin og spiritus.

Baggrunden for at sætte den ny behandling i søen er, at kun ti procent at dem, der har et problem med alkohol, tager imod de eksisterende tilbud om behandling.

- Jeg vil gerne holde det første møde ansigt til ansigt, så vi sammen kan gå ind på den internetbaserede platform, vi bruger i behandlingen. Vi taler også om, at det kræver selvdisciplin at få sig sat ned og arbejde med tingene derhjemme, siger hun.

- Det er svært at måle resultaterne op mod den traditionelle behandling mod alkohol, for vi har fanget kvinder og mænd, som vi normalt ikke ser komme ind ad døren. En del af deltagerne i projektet har også sagt, at hvis det ikke var for det nye tilbud, så havde de slet ikke kontaktet os, fortæller Susanne Stollig, der har ni års erfaring som alkoholbehandler.

Kolding: Kolding har i et år været testkommune for en ny form for alkoholbehandling. Det har været en succes, og nu skal endnu flere gribe fat i mobilen eller computeren for at drikke mindre.

Kolding har i et år testet en ny form for alkoholbehandling sammen med Enheden for Klinisk Alkoholforskning ved Syddansk Universitet.Programmet hedder Blend-A og kombinerer ansigt til ansigt-samtaler mellem behandler og borger med internet-baserede behandlingsmetoder. Ti lokale borgere har deltaget i pilotprojektet, og erfaringerne derfra er så gode, at Kolding Kommunes Alkoholbehandling over de kommende tre år deltager i et større projekt, hvor endnu flere kvinder og mænd får mulighed for at deltage.

I første omgang har ti personer i Kolding Kommune afsluttet et forløb, og blandt dem er der flere kvinder og flere meget erhvervsaktive personer med en arbejdstid på 40-50 timer om ugen end i den traditionelle behandling. Flere har sagt, at det har været en stor fordel, at de ikke skulle møde op inden for den normale åbningstid.

Mange i målgruppen melder sig, før øl, vin og spiritus har gjort skade på deres helbred og de er blevet afhængige. Men det er kvinder og mænd, der har et overforbrug, fordi de drikker mere end de maksimalt syv genstande om ugen for kvinder og 14 for mænd, som Sundhedsstyrelsen anbefaler.

Erfaringen viser, at borgere, der søger hjælp til et alkoholmisbrug typisk har haft et problem i 15 år, men også her skiller det nye forløb sig ud.

"Kvinder drikker ikke"

Formanden for social- og sundhedsudvalget Karina Lorentzen (SF) glæder sig til, at pilotprojektet prøves af i større skala.

- Generelt er kvinder dårligere end mænd til at gå i behandling, hvis de har et alkoholproblem, for "det er jo mænd, der drikker", og de føler sig flove. De foreløbige resultater af den nye behandlingsmetode viser, at den får flere kvinder på banen end den traditionelle behandling. Jeg håber, at mange flere, både mænd og kvinder, vil gribe den nye mulighed for hjælp, siger hun.

At drikke kan give store problemer for den, der tømmer flasken og hendes eller hans familie og venner. Men det har også økonomiske konsekvenser for kommunekassen. En kommune af Koldings størrelse har kommunale meromkostninger for cirka 60 millioner kroner som følge af alkoholmisbrug.