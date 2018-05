Nyt tennishold i Kolding er kun for folk der har passeret de 60

Kolding: Tennis er en sport, som man kan dyrke langt op i alderen - og nu starter KIF Tennis et tilbud til specielt seniorer, efterlønnere og pensionister, der har lyst til at røre sig på en sjov måde. Mandag 14. maj kl. 9-11 står instruktør Lotte Gundtoft klar til at hjælpe deltagerne i gang.

Tennis for 60+ er for både nybegyndere, for dem, der måske har lagt ketcheren på hylden, fordi de mangler en makker - og for dem, der stadig spiller.

Det er vigtigt at starte i det rigtige tempo og tilpasse ens niveau, så man undgår evt. skader. Derfor bliver holdet trænet af Lotte Gundtoft, som er tidligere danmarksmester i tennis, har været professionel cheftræner i flere tennisklubber og er uddannet lærer, men allerhelst vil træne motionister.

Banerne bliver reserveret til de modne tennisspillere mandag og torsdag kl. 9-11, og det er gratis at prøve de første to gange, hvor klubben lægger ketsjere og bolde til.

Hver gang slutter man med en kop kaffe.