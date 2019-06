Kolding: Det nye sundhedscenter Låsbyhøj blev mandag officielt indviet.

Indvielsen blev åbnet med tale af Koldings borgmester Jørn Pedersen (V), mens der også var taler fra regionsrådsformand Stephanie Lose (V), Socialudvalgsformand i Kolding, Karina Lorentzen (SF) og formand for regionens psykiatri- og socialudvalg, Thies Mathiesen (DF).

Låsbyhøjs caféområde var fyldt med gæster, som fik muligheden for at høre nærmere om det nye samarbejde mellem Kolding Kommune og Psykiatrien i Region Syddanmark.

Låsbyhøj kommer til at indeholde den regionale Lokalpsykiatri Kolding samt seks kommunale tilbud: Socialpsykiatrien, Alkohol- og Stofbehandling, Ungekontakten, Børnefamiliehuset samt det sociale behandlingstilbud Revanche.

Ved indvielsen blev de mange fordele ved at være samlet under ét tag fremhævet, og det blev forklaret, at det ud over at komme borgerne til gode også er til gavn for medarbejderne. Det større kendskab medarbejderne får til hinandens funktioner, kan de bruge til bedre at rådgive borgerne til den bedst mulige hjælp.

Håbet med samarbejdet er, at borgerne ikke behøver at tænke over, om de benytter et regionalt eller kommunalt tilbud, men at det kommer til at køre flydende og overskueligt.

Låsbyhøj er indrettet mindre klinisk i et forsøg på at skabe mere hjemlige rammer. Det er gjort for at skabe trygge omgivelser for borgerne. Bygningen er gjort lys og åben, så der er frit udsyn til naturen, og der er bygget en indre gårdhave, som gør det lettere at komme rundt i bygningen.

Finansieringen af det nye Låsbyhøj er blandt andet sket med hjælp af A.P. Møller Fonden, som har doneret ti millioner kroner til projektet.