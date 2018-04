Nyt stort boligbyggeri på vej på fyrværkerigrunden

- Og vi har jo voldsomt brug for boligerne, som kommer til at ligge meget attraktivt nær skole, daginstitutioner, indkøb og natur, siger borgmester Jørn Pedersen (V), som endnu ikke må afsløre, hvem den interesserede køber er.

- Det er rigtig glædeligt, at vi får lukket området af og sat punktum for det forløb, der har været i gang i snart 14 år.

Nu har en privat investor nemlig meldt sig hos Kolding Kommune med interesse for at købe den sidste del af Kløvkærgrunden, som den også hedder, og bygge omkring 80 boliger på den.

Kolding Kommune regner med at kunne have en endeligt vedtaget lokalplan klar for et nyt byggeri på Kløvkærgrunden i foråret 2019.I det kommende udbud fastsættes det, at købesummen skal forfalde 14 dage efter endelig godkendt lokalplan, men der skal stilles bankgaranti på halvdelen af købesummen, 14 dage efter handlen er indgået. Byggeriet af de 80 boliger skal være i gang senest i foråret 2021.

Let forurenet

Årsagen er, at det store areal først skal sendes i offentligt udbud, så andre eventuelt interesserede købere også får chancen for at byde ind på grunden.

Mindsteprisen i udbuddet bliver sat til 15,2 millioner kroner eksklusiv moms med et krav om, at der skal opføres privat bebyggelse i form af cirka 80 boliger på grunden. Det kan altså ikke komme på tale, at et almennyttigt boligskab køber grunden.

Køberen får et afslag på tre millioner kroner, fordi jordbundsforholdene er vanskelige, og fordi der både skal foretages en del jordflytning indenfor området og fjernes omkring 9000 kubikmeter let forurenet jord.

En mindre del af det område, der nu bliver sat til salg, har tidligere været solgt til Pierre Ejendomme A/S, som havde planer om at opføre 10 boliger. Handlen gik dog tilbage i maj 2016 - netop fordi firmaet efterfølgende fandt ud af, at der skulle ofres mellem tre og næsten fem millioner kroner på ekstrafundering.

Siden har geotekniske undersøgelser afsløret, at der er store byggemæssige udfordringer på flere dele af det areal, der nu sættes til salg.

Udover de kommende 80 private boliger er Lejerbo i løbet af kort tid klar til at indvie 35 boliger på Kløvkærgrunden, og AAB har også et boligprojekt i tilsvarende størrelse undervejs i området.