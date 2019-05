Nyt naturområde i Lejrskov: Peter Hindbo laver sø og shelter på sin mark

Landmanden Peter Hindbo er gået sammen med biologer fra Kolding Kommune og Den Danske Naturfond for at omdanne sin mark til et nyt naturområde i Lejrskov.

Lejrskov: Hvad gør man som landmand, hvis man har noget jord, der er bøvlet at dyrke, at det nærmest mere er til gene end til gavn? Eller hvad kan man gøre?

Landmanden Peter Hindbo fra Lejrskov har fundet en mulig løsning. Med hjælp fra Den Danske Naturfonden og TREFOR Vand omlægger han noget sin jord til et nyt naturområde. Helt specifikt et overdrev. Hvor nye planter og nyt dyreliv frit kan boltre sig, uden at blive forstyrret af landbruget.

For at det kan lade sig gøre skal jorden først reolpløjes. Hvilket i praksis betyder, at man på Peter Hindbos jord vender de øverste 60 cm af jorden, hvor det øverste lag primært er lerjord, og trækker den mere næringsfattige jord op til overfladen. Det gør det muligt for nye planter og insekter at komme til.

- Jeg så, at Den Danske Naturfond søgte nogle projekter, de kunne støtte. Marken er meget kuperet og har været svær at dyrke i mange år. Jeg har altid interesseret mig meget for naturen, så jeg glæder mig til at se, hvilke sjældne planter vi kan få frem ved det her projekt, fortæller Peter Hindbo.

Marken er forvejen omringet af vild natur, så det passer helt fint ind med et nyt naturområde, mener Peter Hindbo.

Naturfonden støtter projektet med 850.000 kroner og TREFOR støtter med cirka 150.000 kroner.

- Rigtig mange landmænd har noget jord, som lige så godt kunne omdannes til vild natur, hvilket jeg tror mange landmænd gerne vil. Men vi har jo brugt en masse penge på jorden og laver man det om, betyder det at den jord aldrig mere må bruges som landbrugsjord. Derfor falder den jo kraftigt i værdi og derfor er det dejligt, at vi kan få lidt kompensation for det, siger Peter Hindbo, med henvisning til støtte fra Den Danske Naturfond.