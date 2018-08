Nyt liv i den gamle brandstation: På tredje sal venter næste store opgave

Med stor succes har Szocska-familien lavet den gamle brandstation og museum på Kirkegårds Allé 4 om til et inspirations- og handelshus. Nu skal også tredje sal have en overhaling, men her bliver der hverken butik eller showroom. Tredje sal skal være bolig.

Det er vigtigt for Attila Szocska og Freja Munch, at huset bliver ført tilbage til den oprindelige stil. Derfor bliver tjenesteboligen på tredje sal også renoveret med øje for husets historie og stil. Foto: Søren Gylling

Tidslomme

Inspirationshuset har været en stor succes indtil nu. Reaktionerne fra de besøgende er positive.

- Nogle siger, at det er en tidslomme. Tempoet bliver skruet ned, og det kan de godt lide. Folk er simpelthen så glade. Vi bliver helt høje af det, når de siger det, fortæller Attila Szocska.

Økonomisk går det også bedre end forventet.

- Det kan udmærket løbe rundt. Vi havde eksistensgrundlaget på plads, fordi vi tog kundegrundlaget fra gulvfirmaet med, fortæller Freja Munch.

Kundegrundlaget bestod af erhvervskunder, men nu er privatkunder også begyndt at melde sig for at få nye gulve. Desuden er der godt salg i alt fra puder og taske til badeforhæng, som fremvises i huset.

Attila Szocska og Freja Munch får også positive kommentarer fra byens borgere.

- De er glade for, at der sker noget. De er glade for, at nogle har taget sig af det her hus. Folk tager billeder af huset udefra hver eneste dag, siger Freja Munch.