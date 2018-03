Nyt lægehus til 20 millioner kan være på vej til Christiansfeld

Kolding Kommune har i samarbejde med Lægerne i Bjert ansøgt om at få del i en pulje på 200 millioner kroner. Pengene skal gå til et nyt lægehus i Christiansfeld.

Kolding Kommune sendte før ansøgningfristen den 5. marts en ansøgning af sted, hvor projektet, der har fået navnet Lægehus Christiansfeld, står beskrevet. I ansøgningen er Lægehus Christiansfeld vurderet til at koste cirka 20 millioner kroner at føre ud i virkeligheden.

For tre år siden øremærkede sundheds- og ældreministeriet 800 millioner kroner til nye lægehuse, som skal lokke praktiserende læger til at slå sig ned i lægedækningstruede områder. I starten af april bliver første del af puljen uddelt, og det er de penge, Kolding Kommune i samarbejde med lægehuset Lægerne i Bjert har ansøgt om at få del i.

- Lægerne i Bjert har henvendt sig til Kolding Kommune og spurgt, om de ville være med til at realisere et lægehus i Christiansfeld. Formålet med initiativet er at få løst lægedækningsproblematikken i Christiansfeld ved at skabe et attraktivt, fagligt fællesskab, siger Jakob Revsbeck.

Christiansfeld: Der kan være et stort, nyt lægehus på vej til Christiansfeld. Det bekræfter Jakob Revsbeck, arkitekt ved Kolding Kommune, over for JydskeVestkysten. Det sker på baggrund af et initiativ, som lægehuset Lægerne i Bjert har taget, fordi Christiansfeld i øjeblikket optræder på Region Syddanmarks liste over byer, hvor lægedækningen er truet.

Opføres i Unesco-stil

- Vi går ind i det, fordi vi tror på, at det er et vigtigt aktiv for bosætning, at der er almene læger i byerne. Vi synes, det er vigtigt, at Christiansfeld er en attraktiv by at bo i, og vi vil gerne være med til at skabe en løsning ved at være lidt kreative, siger Jakob Revsbeck.

Jakob Revsbeck fortæller, at Lægehus Christiansfeld vil blive bygget i "Unesco-stil", sådan at det passer ind i de fysiske rammer i honningkagebyen. Han kan dog på nuværende tidspunkt ikke fortælle, hvor det nye lægehus i givet fald vil komme til at ligge. Men:

- Det er vigtigt, at et lægehus ligger centralt i byen og bliver en del af byens liv og virke, siger Jakob Revsbeck.

Kommunen har fået lovning på svar på ansøgningen i starten af april.