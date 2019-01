Nyt kafferisteri åbner: Anne Dorthe vil sprede kaffeduft i Kolding

Kolding: I fremtiden vil midtbyens gæster et par gange om ugen kunne opfange den umiskendelige duft af friskristet kaffe.

Om et par måneder begynder 28-årige Anne Dorthe Pipenbring nemlig at riste sin egen kaffe i et lille lokale i Gråbrødregade under navnet Kolding Kafferisteri. Den store ristemaskine, en kæmpe kaffekværn og hvad der ellers skal til af udstyr er bestilt hjem, og i øjeblikket er hun ved at undersøge, hvilke bønner der skal ristes, blandt andet ved at rejse til Thailand for at undersøge markedet der.

Til dagligt arbejder Anne Dorthe i sin storesøsters kaffebar Tobbers, hvor hun har været med stort set siden begyndelsen i 2016. Og der er netop arbejdet bag baren, der har givet hende idéen til et kafferisteri.

- Vi laver jo alle vores ting selv, så jeg fik idéen, om vi ikke skulle lave kaffen selv også, forklarer hun, som vil sælge den nye koldingkaffe til både private og andre caféer.