Nyt graffitiværk hylder Kolding og hiphop

Et udsnit af det nye graffitiværk på parkeringspladsen ved Superbrugsen Tøndervej. Denne del af værket er en hyldest til hiphopkulturen med de fire elementer DJ's, breakdance, rap og graffiti. At det blev temaet skyldes, at DR i øjeblikket sender en podcastserie om dansk rap og i den forbindelse spurgte Mester88, om han ville male noget til lejligheden.