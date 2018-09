Nyt forsøg med kloge skraldespande i Kolding

Kolding: Det handler om at spare tid og penge og om at få en pænere kommune, når by- og udviklingsforvaltningen i de her måneder tester forskellige typer af skraldespande, som måske ender som en del af bybilledet fremover.

Nu skal der afprøves en ny variant i området omkring busstationen i Mazantigade, Banegårdspladsen og sidste del af Jernbanegade op til gågadens start, hvor 31 eksisterende skraldespande erstattes af 17 nye affaldsbeholdere med navnet Big Belly.

Forsøget vil koste omkring 170.000 kroner for at leje de 17 skraldebeholdenere i fire måneder plus den tid, forvaltningen skal bruge på at følge forsøget. Udgiften ved normal drift af 31 skraldespande i samme tidsrum er cirka 100.000 kroner.